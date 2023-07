Musik trifft Nordsee: In diesem Hotel entstehen die Hits der Stars

Sankt Peter-Ording – Ein kleines Hotel mitten in den Dünen St. Peter-Ordings hat sich im Laufe der vergangenen zehn Jahre zum absoluten Geheimtipp unter den Stars der deutschen Musikszene entwickelt. Hier werden Songs geschrieben, Touren geprobt und es wird auch mal gerne bis in die Nacht gefeiert. Angefangen habe alles mit Johannes Oerding (41), wie Karsten Werner, Geschäftsführer des StrandGut Resorts, im Interview mit TAG24 erzählt.

Über Wacken-Gründer und ebenfalls Stammgast Holger Hübner entstanden noch die Kontakte zu Künstlern wie Fury in the Slaughterhouse und Santiano.

"Seitdem schreibt er fast alle Songs hier und gehört fast schon mit zum Team", so Werner. Und vor allem habe der Sänger all seinen (Musiker-) Freunden von dem besonderen Ort in den Dünen erzählt. Inzwischen gehen auch die Mitglieder von Revolverheld, Max Giesinger (34) und Wincent Weiss (30) in Werners Hotel regelmäßig ein und aus.

"Ich bin schon ewig mit Johannes Oerding privat befreundet", erzählt Werner. Kennengelernt haben sich die beiden aber nicht im StrandGut Resort, sondern in einem Hotel an der Ostsee , das Werner zum damaligen Zeitpunkt leitete. Als er vor zehn Jahren das Hotel in St. Peter-Ording übernahm, blieb Oerding seinem Freund als Stammgast treu.

"Und wir als Hotel unterstützen das Ganze, indem wir die Künstler so gut betüdeln, wie es eben geht", so Werner. Dazu gehöre aber nicht, ständig irgendwelche Sonderwünsche der Stars zu erfüllen, sondern lediglich zu wissen, wie beispielsweise Johannes Oerding seinen Kaffee trinke.

"Bei Johannes ist es sogar so - und darauf sind wir auch sehr stolz - dass wir wirklich von jeder Gold- und Platinschallplatte eine eigene für unser Hotel bekommen", so Werner, der TAG24 verriet, dass unter anderem Oerdings Riesenhit "An guten Tagen" im StrandGut entstanden ist. "Das ist schon spannend, wenn man sieht, wie ein Lied aus der ersten Idee bis zur Fertigstellung entsteht."

Die Erfolge vieler Lieder, die bei Werner und seinem Team im Hotel geschrieben worden sind, lassen sich an den teilweise im Erdgeschoss des Hausen ausgestellten Alben und Schallplatten der Künstler ablesen. Per Hand verfasste Danksagungen und Widmungen von den unterschiedlichsten Künstlern sind dort ebenfalls zu finden.

Das heißt: Die Hotelbar muss nicht um ein Uhr nachts schließen und kann deshalb nach Gusto der Gäste noch bis spät in die Nacht weiter bewirtet werden. "Oder die Künstler kriegen den Schlüssel und zapfen sich selbst ein Bier", so Werner. Ein Szenario, das schon öfter vorgekommen sein soll.

Max Giesinger (34) hat im vergangenen Jahr Gäste und Fans bei den "SPO Acoustic Sessions" begeistert. © StrandGut Resort

Entstanden ist die Idee vor drei Jahren durch einen Promotion-Gig von Wincent Weiss, wie Werner erzählt. Der "Feuerwerk"-Sänger wollte diesen unbedingt im StrandGut spielen und das am liebsten am Strand. "Ich habe dann gesagt: 'Ein Konzert im Naturschutzgebiet, das kriegen wir nie durch.' Aber wir sind dann auf eine kleine Fläche gestoßen, die direkt an den Dünen und an unserem Haus liegt. Schöner geht es gar nicht!"

Diese Meinung teilten auch alle anderen Anwesenden am Tag des Konzerts und sofort sei klar gewesen: Hier besteht Wiederholungsbedarf.

Vergangenes Jahr spielten Max Giesinger und "Fury in the Slaughterhouse" ihre "Acoustic Sessions" in den Dünen. Dieses Jahr bilden Johannes Oerding am 22. August und "The Joni Project", Björn Paulsen und "Die desinfizierten Zwei" (Christof Stein-Schneider und Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse) gemeinsam als kleiner Festivalabend am 23. August das Line-up.

Für den zweiten Tag gibt es noch Tickets (mit und ohne Übernachtung) ab 59 Euro auf strandgut-resort-shop.de.

"Die Konzerte lassen sich ideal mit einem Strandtag verbinden. Oder man ist zu dem Zeitpunkt eh in der Nähe und will sich die besondere Location und die Künstler hautnah nicht entgehen lassen. Das ist schon was anderes als ein Konzert in einer Halle oder Stadion", so Werner. Zudem sei St. Peter-Ording immer eine Reise wert.