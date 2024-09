Nach Baby-News: Hummels-Flirt Lisa Straube unter der Haube!

Dortmund/ Dubai - Vor drei Jahren wurde Lisa Straube (23) noch bei einem romantischen Spaziergang mit Fußball-Profi Mats Hummels (35) erwischt. Seit Frühjahr vergangenen Jahres ist die Influencerin jedoch an Reality-Star Furkan Akkay (23) vergeben . Kürzlich ließ das Paar sogar die Baby-Bombe platzen. Und damit nicht genug: Die beiden gehen noch einen Schritt weiter!

Lisa, die kurz vor der Geburt steht, und ihr "Akka" (beide 23) heirateten bereits im Juni, teilten aber jetzt erst Bilder der Trauung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lisa.straube (2)

Auf Instagram verkündeten Lisa und ihr "Akka", dass sie sich in ihrer Wahlheimat Dubai bereits im Juni das Jawort gegeben haben. "Happily married" (zu Deutsch: "glücklich verheiratet") schreiben die Reality-Stars zu einem Foto der standesamtlichen Trauung.

Während die Braut eine traditionelle langärmlige Robe trägt, hat der Bräutigam einen passenden Anzug in der Farbe Creme an. Beide strahlen um die Wette und halten ihre Heiratsurkunde in die Kamera.

Das Paar lernte sich erst im vergangenen Jahr durch einen gemeinsamen Freund kennen. Bei einem Vieraugengespräch auf einer Geburtstagsparty soll es direkt gefunkt haben.

Relativ schnell machten Lisa und "Akka" ihre Beziehung offiziell. "Wenn man verliebt ist, macht dieses Versteckspiel keinen Spaß und damit hatte ich in der Vergangenheit auch zu kämpfen", so die Dortmunderin damals in einem Interview.