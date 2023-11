Nach dem City-Ende: Das treibt "Teufelsgeiger" Georgi Gogow heute

Georgi Gogow hat den Sound von City maßgeblich beeinflusst. Was macht der Geiger ein Jahr nach dem Ende der Band? TAG24 hat ihn getroffen.

Von Christian Grube Wernigerode - Vor beinahe einem Jahr verabschiedete sich die Ostrocklegende City von der Bühne. Georgi Gogow (75) hat den Sound der Band maßgeblich beeinflusst. Was macht der "Teufelsgeiger" ein Jahr nach dem Abschied? TAG24 traf ihn in seiner neuen Heimat im Harz.

Langeweile ist für ihn ein Fremdwort: Georgi Gogow (75) macht noch immer Musik. © Christian Grube "Das war's, Genossen." – dies waren die Worte von Toni Krahl (74) unmittelbar, nachdem der Vorhang in der Berliner Mercedes Benz Arena gefallen war. City waren Geschichte. Wie geht es Georgi Gogow heute? Mit einem Lächeln antwortete er: "Mir geht es sehr gut. Ich verfolge meine Projekte und tue, was mir Freude bereitet – Langeweile ist für mich also ein Fremdwort." Und wie blickt er auf die letzten beiden Konzerte von City zurück: "Das erste Konzert am 29. Dezember war vor allem von Nervosität geprägt. Das abschließende Konzert einen Tag später war ganz anders. Toni, Fritz und ich standen den ganzen Abend nah beieinander – wie in alten Zeiten in kleinen Clubs. Es gab Momente, die nicht abgesprochen waren." Der schwerste Moment kam, als sie zu viert allein auf der Bühne standen und sich verbeugten.

Georgi Gogow: Von der Metropole in den Harz

Der "Teufelsgeiger" von City verlegte seine Heimat von Berlin nach Wernigerode im Harz. © Christian Grube Nach dem bewegenden Konzert nahm sich Gogow bewusst Zeit, seine Instrumente einzupacken, bevor er zur After-Show-Party ging. 50 Jahre gemeinsame Karriere, Höhen und Tiefen, Erfolge und Misserfolge hinterlassen Spuren. An diesem Abend sahen sich die Musiker zum bisher letzten Mal. "Mit Toni habe ich sporadisch Kontakt via Messenger. Fritz ist auf Reisen, Manfred konzentriert sich auf seine Musikschule." Schon vor der Entscheidung, dass City zum 50. Bandjubiläum auf Abschiedstour gehen, war es Zeit für eine Veränderung. 2019 verließ Gogow Berlin und zog nach Wernigerode in den Harz, wo er nun mit seiner Lebensgefährtin lebt. Was treibt jemanden, der fünfzig Jahre in einer Millionenstadt wie Berlin verbracht hat, in die idyllische Harzer Provinz? "Die Liebe spielt natürlich eine entscheidende Rolle, aber es war auch ein schleichender Prozess. In Berlin ist alles anonym, hier kennt jeder jeden, alles ist viel enger beieinander – vor allem menschlich. Dass ich im Harz auf einen derartig künstlerisch aktiven Boden treffe, hätte ich nie gedacht."

City-Geiger Georgi Gogow: Am 7. Dezember spielt er wieder in Leipzig