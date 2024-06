Nach Friseur-Besuch gestorben: Beckham-Spross trauert um Hündin

Brooklyn Beckham (25) und Nicola Peltz Beckham (29) sind seit 2022 verheiratet. © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Wie die 29-Jährige in einem längeren, emotionalen Beitrag auf Instagram schreibt, sei das Paar mit Nala am Samstag zum Hundefriseur gegangen, um sie wieder hübsch machen zu lassen.

Doch dieser endete in einem Desaster: "Nala war vollkommen gesund, als sie gestern zum Friseur ging, kam aber hyperventilierend wieder heraus und konnte nicht atmen. Wir brachten sie zum Tierarzt und sie starb Stunden später."

Ein schwerer Schock für das Promi-Pärchen, war die Chihuahua-Dame doch bereits neun Jahre lang an Brooklyns und Nicolas Seite.

Ob der Hundefriseur letztendlich Schuld am Tod der Hündin hat, ist unklar. Trotzdem wollte die Schauspielerin den Beitrag teilen "in der Hoffnung, dass es verhindern könnte, dass dies anderen Hunden passiert".

Jeder Besitzer sollte Acht geben, an wen er seinen Hund übergibt, "denn man weiß nicht, was hinter verschlossenen Türen abgeht", so Nicola weiter.