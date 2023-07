Nach fünf Jahren Planung: Cher (77) erfüllt sich einen eiskalten Traum

Im Alter kürzertreten? Nicht mit Sängerin Cher. Die arbeitet mit 77 Jahren weiter an ihrer Karriere und geht dabei ganz neue Wege. © Evan Agostini/Invision/dpa

Alle rennen auf die Straße, wenn der Eismann kommt: Den Satz, den Deutsch-Rapper Finch (33) in seinem Lied "Eismann" zum Ohrwurm gemacht hat, lässt die US-Sängerin Cher nun zur Realität werden. Denn die 77-Jährige schafft sich laut eigenen Aussagen ein zweites Standbein.

Auf Instagram und Twitter gibt der Popstar ("Believe", "Strong Enough") einen Einblick in das, was da demnächst kommen soll: das "Cherlato". Ja richtig, Cher steigt ins Eisgeschäft ein!

"Es ist wahr. Ich bringe mein eigenes Eis heraus", schrieb die Sängerin dazu auf ihren Social-Media-Kanälen - und: "Aufgepasst, L.A.!!" Alles habe vor fünf Jahren angefangen - und nun passiere es endlich.

Mehr verrät Cher allerdings noch nicht. Welche Sorten "Cherlato" es in Zukunft geben wird, steht also noch in den Sternen.