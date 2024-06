Nach Hochzeit: Richard "Mörtel" Lugner und seine Simone machen Flitterausflug nach Sachsen

Dresden/Leipzig - Erst am Samstag gaben sich Richard "Mörtel" Lugner (91) und Lebensgefährtin Simone Reiländer (42) im Wiener Rathaus das Ja-Wort . Statt die Hochzeit noch etwas nachwirken zu lassen, ging es für das frischgebackene Ehepaar gleich weiter - und zwar in den Osten Deutschlands!

Richard Lugner (91) und Simone Reiländer (42) heirateten am Samstag in Wien. © Florian Wieser/APA/dp

Am Sonntag setzten sich Lugner und seine mittlerweile sechste Ehefrau ins Auto auf dem Weg nach Sachsen. Erster Stopp war Leipzig.

Im Steigenberger Hotel wartete bereits eine "süße Überraschung" auf die beiden Turteltauben, wie die 42-Jährige auf Instagram verriet. So wurde das Paar mit einem liebevoll dekorierten Tisch samt hochwertigen Süßigkeiten und einer Flasche Champagner begrüßt.

Wie "Heute.at" berichtet, habe sich der österreichische Bauunternehmer am Montag beim "Beauty-Papst" Augustinus Bader eine Stammzellen-Therapie zur Verjüngung gegönnt. Währenddessen konnte sich Simone die Wartezeit im Hotelzimmer mit den Naschereien vertreiben.

Nachdem Lugner und sein 49 Jahre jüngeres "Bienchen" eine romantische Nacht in Leipzig verbracht hatten, ging es am nächsten Tag Richtung sächsische Landeshauptstadt. Dort stand erstmal Sightseeing auf dem Plan. Der Baulöwe schwärmt: "Das ist eine so tolle Stadt, die haben sie zerbomt, aber es ist viel passiert, und es gibt viel zu sehen."

Besonders das Dresdner Wahrzeichen hat es Lugner angetan: "Die wiederaufgebaute Frauenkirche ist beeindruckend."