Nach Kontaktverbot zu Sohn David: So versteht sich Cora Schumacher mit Ex-Mann Ralf

Cora (46) und Ralf Schumacher (48) haben einen gemeinsamen Sohn. © IMAGO / Pakusch

Nachdem sich der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher (54) und der Reality-Star zunächst eine öffentliche Schlammschlacht lieferten, hat sich die Situation mittlerweile entspannt. "Wir sind heute gut befreundet. Unsere Streitphase, die von manchen als Rosenkrieg wahrgenommen wurde, liegt lange hinter uns", sagte der ehemalige Motorsportler gegenüber der Bunten.

Ralf und Cora, die sich bereits seit ihrer Teenagerzeit kennen, haben sich anscheinend zusammengerauft.

Anders als die 46-Jährige und ihr Sohn David. "Er will keinen Kontakt. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum", erklärte die ehemalige Rennfahrerin in einem RTL-Interview mit gebrochener Stimme.

"Schumi IV" feierte erst vor wenigen Tagen seinen 22. Geburtstag. Auch da war Cora nicht eingeladen.

Seinen Ehrentag verbrachte David mit seiner Freundin Vivien Keszthelyi (22) und Papa Ralf, der ihm auch bei Instagram gratulierte.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So feiert man, wenn es so langsam Richtung 30 geht. Vormittags Golf und ein kleines Mittagessen, das war es", so der zweimalige Formel-1-WM-Vierte.