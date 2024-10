Nach Kündigung: Verliert Lugner-Witwe Simone jetzt auch das Haus?

Wien (Österreich) - Es folgt ein Schock nach dem nächsten für Simone Lugner (42): Erst stirbt Ehemann Richard Lugner (†91) nach nur 72 Tagen Ehe, dann wird ihr plötzlich von der "Lugner City" gekündigt . Nun bangt die Österreicherin auch um das gemeinsame Haus in Döbling!

Richard (†91) und Simone Lugner (42) waren 72 Tage verheiratet. © Screenshot/Instagram/simone_lugner

Noch immer trauert Simone Lugner um den am 12. August verstorbenen Baulöwen, wie sie nun in einem Interview mit RTL verrät. "Wir hatten uns das natürlich ganz anders vorgestellt und hatten Pläne und das ist jetzt alles weg", so die Witwe niedergeschlagen.

Plötzlich und vollkommen überraschend sei auch ihre Kündigung gekommen: "Ich war schockiert. Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet." Anfang Oktober wurde bekannt, dass "Lugner City" das Arbeitsverhältnis mit Simone nicht fortsetzen wird.

Aufgrund einer Neuausrichtung und Reorganisation des Wiener Einkaufszentrums habe die Geschäftsführung verschiedene Änderungen beschlossen, darunter die Entscheidung, Simone zu kündigen.

Und das, obwohl Richard Lugner eigentlich wollte, dass seine Frau auch nach seinem Tod in dem Familienunternehmen weiterarbeitet. Doch das sahen Tochter Jacqueline (30) und Co-Geschäftsführer Gerald Friede offensichtlich anders.

"Ich habe unterschrieben, dass ich es bekommen habe, habe mein Büro geräumt und bin gegangen", schildert die 42-Jährige den Ablauf der Kündigung. "Auf einer persönlichen Ebene war es schon gemein."