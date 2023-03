Nach lebensgefährlichem Unfall: Jeremy Renner kann (mit ein wenig Hilfe) wieder laufen!

So kennt man Jeremy Renner (52): lässig lächelnd auf dem roten Teppich. Aktuell befindet sich der Marvel-Star aber nach seinem schlimmen Unfall in der Reha. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Der 52-Jährige veröffentlichte am gestrigen Sonntag ein neues Video auf Twitter und gab so einen Einblick in seine aktuellen Reha-Fortschritte. In dem 15 Sekunden langen Clip sieht man den Schauspieler endlich mal wieder aufrecht und auf zwei Beinen laufen.

Allerdings gelingt ihm das derzeit noch nicht ohne Hilfe. So steckt der "Hawkeye"-Darsteller aus den "Avengers"-Filmen in einem sogenannten Anti-Schwerkraft-Laufband.

Wie er in dem Video erklärt, kann der US-Amerikaner darin Laufbewegungen trainieren und ganz normal immer ein Bein vor das andere setzen, doch er muss dabei "nur 40 Prozent" seines eigenen Körpergewichts tragen.

Jeremy Renner lässt also nicht locker und zieht seine Behandlung mit eisernem Willen durch. Dabei darf er sich aber auch nicht zu viel auf einmal zumuten, wie er selbst offenbar sehr genau weiß: "Jetzt muss ich andere Dinge finden, um mich zu beschäftigen, damit mein Körper sich von meinem Willen erholen kann", schreibt er scherzhaft in dem Twitter-Post.

In Anbetracht seiner schweren Verletzung erscheint das Lauf-Video auf jeden Fall wie ein toller Fortschritt und dafür gab's von den Fans des Schauspielers innerhalb von zwölf Stunden auch schon knapp 40.000 Likes.