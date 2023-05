Nach "Let's Dance"-Sieg: Anna Ermakova kehrt Deutschland den Rücken

Köln – Ihr Traum vom "Let's Dance"-Sieg ist in Erfüllung gegangen, jetzt verabschiedet sich Anna Ermakova (23) nach drei intensiven Monaten von Deutschland - zumindest bis auf Weiteres.

Nun freue sie sich erst einmal auf die geballte Ladung Erholung mit viel Schlaf, Nichtstun und Besuchen von ihrer Mutter und ihrem Freund, erklärte sie in einem RTL-Interview .

"Tschüss Deutschland fürs Erste", schrieb sie zu einem Selfie aus dem Flugzeug in ihrer Instagram-Story. Wohin genau die Reise geht, verriet sie dabei nicht, nur so viel: in die Sonne!

So stieg Anna zum Start der neuen Woche in den Flieger und machte (im wahrsten Sinne des Wortes) den Abflug.

Sie hat gelitten, gejubelt und am Ende triumphiert: Nur wenige Tage nach dem großen Finale der RTL-Tanzshow schauen Anna und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (36) emotional auf die vergangenen Wochen zurück .

Anna und Valentin Lusin (36) wollen auch nach Abschluss der RTL-Tanzshow weiterhin Freunde bleiben. © Henning Kaiser/dpa

Gleichzeitig ist Annas Rückkehr nach Deutschland offenbar bereits in Planung. "Nachdem ich drei Monate hier gelebt habe, werde ich es sehr vermissen. Aber ich werde sehr bald zurück sein", kündigte sie bei Instagram an.

Auf Nachfrage blieb sie im Gespräch mit RTL jedoch vage. Es seien ein paar Projekte geplant, über die sie jetzt aber noch nichts verraten könne.

Sie könne es sich durchaus vorstellen, auch in Zukunft wieder längere Zeit in Deutschland zu verbringen - jedoch nur unter einer Bedingung. Zuerst müsse sie besser Deutsch lernen. Ein Vorhaben, das neben all dem "Let's Dance"-Training bislang zu kurz gekommen sei.

Dabei kann sie auch in Zukunft fest mit der Unterstützung ihres (inzwischen Ex-)Tanzpartners und dessen Ehefrau rechnen: "Ich glaube, wir sind sehr gute Freunde geworden", betonte Valentin und sagte an Anna gerichtet: "Du hast auf jeden Fall immer einen Bezugspunkt mit Renata und mir in Deutschland. Komm uns gerne besuchen, du bist immer eingeladen."