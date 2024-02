Nach Liebes-Outing: Patrick Romer lästert fies über Ex Antonia Hemmer

Bremen/Hannover - Huch! Geht der Rosenkrieg zwischen Antonia Hemmer (23, " Das Sommerhaus der Stars ") und ihrem Ex Patrick Romer (28, " Bauer sucht Frau ") jetzt etwa erst so richtig los?

Der einstige "Bauer sucht Frau"-Kandidat Patrick Romer (28) ist wieder vergeben - und stichelt weiter gegen seine Ex. © Screenshot/Instagram/patrick_romer_ (Bildmontage)

Beide ließen in dieser Woche eine jeweilige Liebes-Bombe platzen: Während Patrick Romer bekannt gab, schon seit Oktober wieder in festen Händen zu sein, könnte auch Antonia bei "Make Love, Fake Love" fündig geworden sein: Denn sie wird Ende Februar in der Datingshow die Nachfolge von Yeliz Koc (30) antreten. Die Dreharbeiten dazu sind längst abgeschlossen, ihren aktuellen Beziehungsstatus durfte Antonia aber natürlich noch nicht verkünden.

Doch wenn es nach ihrem Ex Patrick geht, kann die Show eigentlich nur ein großer Flop werden. In einem Interview mit Bild zog der Landwirt jetzt ordentlich vom Leder. Er könne sich nicht vorstellen, dass Antonia der Show als Nachfolgerin für Yeliz wirklich gewachsen sei. Denn seine Ex sei Männern gegenüber viel zu gutgläubig.

"Antonia meint, dass sie eine emotionale Intelligenz hat, aber ich traue es ihr ehrlich gesagt nicht zu", so Patrick weiter. Er glaube, dass Antonia in mit dem Format nur scheitern könne.

Doch sollte sich der Bauer nicht stattdessen auf seine neue Beziehung konzentrieren?

Und was wohl seine neue Freundin, die Nachwuchsschauspielerin Annelie Henze (26), dazu sagt, dass ihn das Liebesleben seiner Ex emotional noch so zu beschäftigen scheint?