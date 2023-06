Nach "medizinischem Notfall": Jamie Foxx muss offenbar erst wieder laufen lernen!

Chicago (USA) - Jamie Foxx (55) kämpft sich Schritt für Schritt zurück ins Leben! Nach einem "medizinischen Notfall" Mitte April kommt der Schauspieler in einer Spezialklinik langsam wieder auf die Beine - und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Filmstar muss das Laufen offenbar wieder neu erlernen.

Jamie Foxx (55) hatte Mitte April am Filmset einen "medizinischen Notfall" erlitten. © Cindy Ord / AFP

Auch knapp zwei Monate nach Jamie Foxx' plötzlicher Einlieferung in eine Klinik ist über den Gesundheitszustand des Hollywood-Stars nicht allzu viel bekannt.

Berichten zufolge soll der "Django Unchained"-Darsteller einen Schlaganfall erlitten haben. Zuletzt hieß es, ein Blutgerinnsel im Gehirn habe den "medizinischen Notfall" am 11. April verursacht.



Inzwischen konnte der 55-Jährige das Krankenhaus verlassen und wird in einer Reha-Klinik in Chicago weiterbehandelt, die auf Schlaganfälle, Hirn- und Rückenmarks-Verletzungen spezialisiert sein soll.

Wie ein Insider gegenüber dem US-Magazin Radar Online erklärte, habe Jamie Foxx seit dem Vorfall während des Drehs zu dem Netflix-Streifen "Back In Action" in Atlanta mit Mobilitätsproblemen zu kämpfen, befinde sich jetzt aber in den besten Händen:



"In dieser speziellen Klinik bringen sie den Menschen bei, wie man wieder läuft", berichtete die Quelle.