Nach Millionen-Erpressung: Jetzt sorgt Schumi-Tochter Gina (27) für Schlagzeilen!

Oklahoma (USA) - Wenige Stunden nachdem der Erpresser-Skandal an die Öffentlichkeit geraten ist, hat Gina-Maria Schumacher (27) für weitere Schlagzeilen gesorgt!

Gina-Maria Schumacher (27) ist seit ihrer frühesten Kindheit leidenschaftliche Western-Reiterin. © Uwe Anspach/dpa

Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) hat im US-Bundesstaat Oklahoma das 6666 Derby der National Reining Horse Association (NRHA) gewonnen. Hinter dem Begriff verbirgt sich ein renommiertes Western-Reitturnier.

Mit starken 227,5 Punkten siegte Gina-Maria auf ihrem sechsjährigen Hengst Gunin Addy Tude. In der Reining-Disziplin zählt der Schumi-Spross inzwischen zu den besten Reitern der Welt.

Ihr Erfolg bescherte der 27-Jährigen bzw. der XCS Familienranch ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet 30.000 Euro. Zwar musste sich Gina den Platz an der Sonne mit der US-Amerikanerin Kim Muehlstaetter teilen, ihrer Freude tat dies aber keinen Abbruch.

Beim Sieger-Interview zeigte sie sich trotz der beängstigenden letzten Wochen gelöst und entspannt. Der sportliche Erfolg wirkte regelrecht wie ein Befreiungsschlag. So konnte die Blondine ihren Triumph am Ende auch in vollen Zügen genießen.