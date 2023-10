Nach Schock-Diagnose Krebs: So geht es Trainer-Legende Christoph Daum

Christoph Daum (70) bei der Premiere seiner eigenen Dokumentation "Daum - Triumphe & Skandale". © Rolf Vennenbernd/dpa

Es war ein Schock, als der langjährige Bundesliga-Coach im Oktober vergangenen Jahres bekannt gab, dass er erkrankt sei. "Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe", teilte Daum via Instagram mit.

Anfang des Jahres hatte der ehemalige Coach von Bayer 04 Leverkusen und des 1. FC Köln noch Bedenken geäußert, dass er den Krebs besiegen könne, doch mittlerweile sieht die Welt schon ganz anders aus.

In einem Gespräch bei RTL offenbarte Daum jetzt, dass es bergauf gehe. "Im Augenblick sieht es sehr, sehr gut aus", so der 70-Jährige, der weiter ausführt: "Diese Krebszellen haben sich zurückgebildet. Also wir sind optimistisch und zuversichtlich, aus einer akuten Erkrankung eine chronische zu machen, die wir halbwegs kontrollieren können."

Kurz vor Weihnachten hat der frühere Meistertrainer des VfB Stuttgart seinen nächsten Kontrolltermin. Dann werden ihn die Ärzte auf den neuesten Stand bringen. "Dann werde ich hoffentlich auch weiterhin so positiv in die Zukunft schauen können", erklärt Daum.

Sogar eine komplette Heilung der tödlichen Krankheit scheint möglich zu sein.