Nach Schock-Tod von Falko Ochsenknecht: Freundin von BTN-Star klagt an!

Falko Ochsenknecht wurde nur 39 Jahre alt. © Screenshot/Instagram/falkoochsenknecht_offiziell

In Gedenken an den verstorbenen Reality-TV-Star hat seine Partnerin den TikTok-Account "Perle vs. Ole" erstellt. Dort machte sie am Dienstag vor einer Woche auch den Tod von Falko Ochsenknecht publik.

In ihrem jüngsten Beitrag bedankte sich Falkos Freundin nicht nur für die Anteilnahme, sondern machte zugleich auch ihrem Ärger Luft: "Es ist erschreckend, wie viele von Falkos Tod profitieren wollen! Es werden viele Videos und Bilder von angeblichen 'engen Freunden' gepostet, die jedoch keine wahren Freunde waren."

Zwar werden keine Namen genannt, doch offenbar ist die Freundin von "Ole ohne Kohle" der Meinung, dass manche dessen Tod nutzen würden, um sich selbst ins Rampenlicht zu rücken.

Konkreter wird sie bei dem Vorwurf, Ochsenknechts ehemaliger Manager habe "Fehlinformationen an die Presse verkauft". Eine Anhängerin vermutete auf TikTok, dass damit Ex-Manager Melanio Grillenberger gemeint sein könnte. Dieser hatte sich bei Bild ausführlich zu Wort gemeldet. Falkos Freundin bestätigte: "Genau sowas meine ich mit Profit machen."

Zum Schluss stellte sie klar: "Falkos echter Kreis war sehr klein und wir bitten Euch erneut darum, respektvoll mit seinem Tod umzugehen."