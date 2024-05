Nach Tod ihres Mannes: Jessica Klepser wird im Netz angefeindet!

Diese Kommentare seien wie Gift. Wer nicht damit klarkomme, wie sie die Dinge handhabe, solle einfach weiterziehen, wandte sich Jessica an die anonymen Verfasser.

Davon scheint die 49-Jährige nun ein für alle Mal genug zu haben: Auf ihrem Profil richtete sie klare Worte an ihre Hater.

Doch neben all der Trauer zeigte sich die Zweifachmutter zwischendurch auch immer wieder glücklich, ausgelassen und mit einem Lächeln im Gesicht - für viele ihrer Follower offenbar ein No-Go!

Unter anderem bei Instagram verarbeitete die Pilates-Lehrerin in den vergangenen Monaten ihren schweren Verlust, nahm rührend Abschied von ihren beiden Töchtern Annik (12) und Madita (10) sowie ihrem Noch-Ehemann Christian und teilte bewegende Erinnerungsfotos an ihre verstorbene Familie.

Knapp fünf Monate ist das tragische Unglück inzwischen her, das Klepsers Leben für immer verändert hat.

VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Schauspieler Christian Oliver (†51) starb Anfang des Jahres bei einem Flugzeugabsturz. © FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Doch neben den Kritikern scheint es auch zahlreiche Menschen zu geben, die hinter Jessica stehen: "Ich bin so dankbar für meine Freunde, meine (gewählte) Familie. Diejenigen, die mich lachen und Witze reißen lassen, ohne mein Herz zu hinterfragen", fuhr sie fort.

Am Ende sei ohnehin nur eines wichtig: "Ich weiß, was meine Mädchen und Christian von mir erwarten und das ist alles, was zählt."



Klepsers Töchter und ihr Ex-Partner, der "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver, waren am 4. Januar auf dem Rückweg aus dem Karibik-Urlaub beim Absturz eines Kleinflugzeugs tödlich verunglückt.

Schon kurz nach der Tragödie hatte die trauernde Mutter im Netz mit rührenden Worten an ihre verstorbene Familie erinnert: "Ich spüre ihre Liebe. Sie sind bei jedem Schritt bei mir und wachen über uns!"