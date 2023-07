Nach Tod seines Enkelsohns: Sorge um Robert De Niro!

"Er hat sich an einen sehr dunklen Ort zurückgezogen. Jeder betet, dass er die Kraft findet, die er braucht, um weiterzumachen", so ein Insider über De Niros Gemütszustand.

Der Schock über den Tod seines Enkels habe das Hollywood-Urgestein "mit gebrochenem Herzen und am Boden zerstört" zurückgelassen, berichteten mehrere Quellen gegenüber der US-Promiseite Radar Online .

Gut eine Woche ist es her, dass die schreckliche Nachricht vom tragischen Tod des 19-jährigen Leandro De Niro Rodriguez um die Welt ging.

Vor dem tragischen Vorfall sei der Schauspieler äußerst zufrieden mit seinem Leben gewesen, gerade nachdem er mit seiner Partnerin Tiffany Chen (64) erst vor Kurzem die Geburt seines siebten Kindes gefeiert habe.

"Bob hatte endlich Frieden in seinem Leben gefunden und freute sich auf die Zukunft mit Tiffany und Gia nach Jahren erbitterter Kämpfe mit seiner Ex-Frau", enthüllte die Quelle weiter.

De Niros Enkelsohn war tot auf einem Stuhl in einer Mietwohnung in New York gefunden worden, neben ihm eine weiße pulvrige Substanz, vermutlich Kokain, und weitere Drogen . Seine Mutter hatte später mitgeteilt, dass die Pillen mit Fentanyl versetzt waren, und deutliche sowie emotionale Worte zum Thema Drogenkonsum gefunden.

"Für alle Leute, die diesen Scheiß immer noch verkaufen und kaufen: Mein Sohn ist für immer von uns gegangen."