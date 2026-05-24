Nach Tod von Patientin: TikTok-Pfleger Rashid erhält weitere traurige Nachrichten

Hamburg - Tragische Neuigkeiten: Fast fünf Monate ist es nun her, dass TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) von seiner Patientin Barbara (†82) Abschied nehmen musste. Die traurige Gewissheit erreichte den 32-Jährigen damals völlig unerwartet. Jetzt erhielt der Pfleger weitere traurige Nachrichten.

TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) erklärt in einem Reel auf Instagram, wie es nach dem Tod von Barbara weiterging. © Screenshot Instagram/pflege.smile

"Ihr wisst ja, dass Barbara uns vor fünf Monaten verlassen hat. Und nach fünf Monaten haben wir eine Rückmeldung bekommen, dass erst jetzt die Wohnung leer geräumt wurde", so Rashid mit gedämpfter Stimme in einem Reel auf Instagram.

Das Enttäuschende an der ganzen Sache: "Wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwelche Erinnerungsstücke da rauszuholen."

Barbara war eine Seniorin, die Rashid mit seinem Pflegedienst "Pflege Smile" betreute. Nur wenige Tage vor ihrem Tod dokumentierte der 32-Jährige, wie die beiden gemeinsam den 82. Geburtstag der Dame feierten.

"Aber wisst ihr, was ich am traurigsten fand?", fährt er weiter fort. "Dass wir erfahren haben (…), dass sich kein Angehöriger da irgendwie dafür interessiert hat." Ob der Pfleger damit den Tod der Seniorin meint oder die Wohnungsausräumung, wird dabei jedoch nicht ganz klar.

Auch, wo seine ehemalige Patientin nun beerdigt wurde, wisse er nicht. "Wir haben da keine Info bekommen."