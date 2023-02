Nach Trennung von Marc Terenzi: Ist Jenny Elvers wieder vergeben?

Lüneburg/Mallorca - Am Dienstag ist Valentinstag ! Schauspielerin Jenny Elvers (50) wird dann sicherlich zahlreiche liebe Nachrichten von ihren Fans und vielleicht auch von dem ein oder anderen heimlichen Verehrer bekommen. Doch ist die einstige Heidekönigin nach ihrer Trennung von Marc Terenzi (44) eigentlich noch Single?

"So, wisst Ihr Bescheid!", betonte Jenny anschließend. Ein klares Statement zu ihrem Beziehungsstatus?

Dann meldete sich Jenny Elvers noch einmal persönlich in ihrer Story und sagte: "Überall schreit es: Morgen ist Valentinstag!" Dabei sei sie sich sicher, dass am Dienstag jede zweite Story eher mit dem Song "Flowers" von Miley Cyrus (30) untermalt sein werde.

Sie veröffentlichte unter anderem einen kurzen Clip aus dem Spielfilm "Das Haus am Strand" (1955), in dem Joan Crawford von Jeff Chandler gefragt wird: "Wie möchtest Du Deinen Kaffee?" Ihre Antwort: "Alleine."

Bei Instagram stimmte Jenny Elvers ihre rund 87.500 Fans schon am Montag auf den traditionellen Tag der Verliebten ein, wirkte dabei jedoch eher etwas belustigt.

Es scheint zumindest so, als wäre die Schauspielerin weiter sehr glücklich mit ihrem Single-Leben, über das sie noch vor wenigen Wochen im TAG24-Interview geschwärmt hatte.

"Du kannst tun und lassen, was du möchtest. Und das ist toll!", so Jenny, die im vergangenen Jahr noch mit Sänger Marc Terenzi (44) liiert war. Der hat sich inzwischen mit der Dschungelcamp-Kandidatin Verena Kerth (41) verlobt. Ein Liebes-Comeback scheint also eher ausgeschlossen.

Doch dem Dating habe sie noch lange nicht abgeschworen, betonte Jenny in dem Interview weiter. Etwas Ernstes scheint sich da bislang aber (noch) nicht ergeben zu haben ...