Nach TV-Skandal bei "Promi Big Brother": Mit diesem Produkt will Jürgen Milski richtig absahnen

Köln - Lässt ein TV-Skandal den Rubel so richtig rollen? Davon könnte schon bald Entertainer Jürgen Milski (60) ein Lied singen. Der Kölner plant mit diesem Produkt den Großangriff auf die Supermarktregale!

Beschimpfte die Ex-Freundin von Yasin Mohamed (32) sogar als " Suppenhuhn ". Damit könne sich das Gründungsmitglied von "Big Brother" zwar nicht mehr identifizieren - wirtschaftlichen Profit will er damit aber trotzdem herausschlagen.

Während einer Diskussion mit Paulina Ljubas (blaue Kapuze) verlor Jürgen die Fassung. © Sat.1

Schon Ende Februar soll Jürgen dann präsent in sämtlichen Regalen zur Verfügung stehen. Bis dahin ist es allerdings noch ein langer und steiniger Weg, wie der 60-Jährige erklärte.

"Wir sind immer noch am feilen. Ich bekomme regelmäßig Proben zugeschickt, zu denen ich dann meine Verbesserungswünsche äußere."

Eins ist der rheinischen Frohnatur, die zuvor schon mit dem Skibrillen-Stopper "Gogglestop" einen lukrativen Deal in der "Höhle der Löwen" an Land ziehen konnte, allerdings besonders wichtig. "Die Idee kam gar nicht von mir, der Hersteller kam auf mich zu und hat mich gefragt, was ich von 'Jürgens Suppenhuhn-Suppe' halten würde."

Helfen soll ihm beim Suppen-Projekt übrigens - wie schon zuvor beim "Gogglestop" - Freund und Investor Ralf Dümmel (57). Der Geldgeber greift dem Sänger und Publikumsliebling in Sachen Vertrieb unter die Arme.