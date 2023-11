Nach über einem Jahrzehnt: Weltstar P!nk kommt mit ihrer "Summer Carnival"- Tour nach Leipzig

Leipzig - Über zehn Jahre ist es her, dass Weltstar P!nk (44) das letzte Mal in Leipzig gespielt hat. Jetzt endlich gibt es ein Wiedersehen, denn 2024 im Rahmen ihrer "Summer Carnival"- Tour kommt sie zurück!

Doch das ist nicht ihr einziger Stopp in Deutschland. Auch in Stuttgart (19. Juli 2024 in der MHP Arena) und in Mönchengladbach (21. Juli 2024 im Borussia-Park) macht sie halt.

P!nk ist weit mehr als eine Sängerin, sie versteht es, ihr Publikum zu entertainen. Das zeigt sie immer wieder in ihren Shows und am 17. Juli 2024 können sich ihre Fans in der Red Bull Arena Leipzig selbst davon überzeugen.

Am 17. Juli 2024 begrüßt sie ihre Fans in der Red Bull Arena Leipzig. © dpa/Jan Woitas

Wer Tickets für ihre Tour ergattern kann, darf sich über bekannte Hits wie "What About Us", "When I Get There" und "Cover Me in Sunshine" freuen.

Doch sie hat noch eine Überraschung im Gepäck, denn sie wird gleich von drei Special Guests begleitet: The Script, GAYLE (19) und KidCutUp.

Im O2 Priority Presale erhaltet Ihr die Tickets für ihre Leipziger Show bereits am Mittwoch um 10 Uhr. Am Freitag beginnt ebenfalls 10 Uhr der CTS-Vorverkauf und am Montag, dem 27. November sind die Karten dann bei allen autorisierten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Wer P!nk in Leipzig nicht verpassen möchte, sollte wohl schnell sein, denn ausverkaufte Shows sind bei ihr an der Tagesordnung.