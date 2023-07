Hollywood-Legende Robert de Niro äußert sich erstmals nach Tod von Enkel

Hollywood-Legende Robert de Niro (79) trauert um seinen Enkel. © Evan Agostini/Invision via AP/dpa

"Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo", berichtet Robert de Niro laut Daily Mail in einer Erklärung. Leandro wurde am vergangenen Sonntag leblos in seiner Wohnung gefunden.

"Wir sind sehr dankbar für die Beileidsbekundungen von allen. Wir bitten darum, dass uns Privatsphäre gewährt wird, um unseren Verlust von Leo zu betrauern", heißt es darin weiter.

Leandro war wie sein Großvater ein aufstrebender Schauspieler. Unter anderem spielte er neben seiner Mutter Drena (51) in dem Film "A Star is Born" (2018).