Nach Volksverhetzung: Henrik Stoltenberg lästert über Reality-Stars -"90 Prozent fake"

Köln - Nachdem Henrik Stoltenberg (26) aufgrund einer Gerichtsverhandlung wegen Volksverhetzung in das Zentrum der Promi-Nachrichten gelangte, scheint er auf dem Weg der Besserung zu sein. "Bonschlonzo" will in seinem Leben aufräumen.

Die vergangenen Monate scheinen etwas in dem jungen Mann ausgelöst zu haben. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte er seinen mehr als 220.000 Fans kürzlich, dass er viel an sich gearbeitet habe.

Der Enkel des verstorbenen Ex-Verteidigungsministers Gerhard Stoltenberg (†73) ist vielen als Reality-Star mit lockeren Sprüchen bekannt. Von Partys konnte er in der Vergangenheit nicht genug bekommen, er galt als Lebemann. Allerdings hat der junge " Love Island "-Star auch eine andere Seite an sich, wie zuletzt bekannt wurde.

Immer wieder spricht der Reality-Star in seinen Storys von seiner Persönlichkeitsentwicklung. © Montage: Screenshot/Instagram/henrik_stoltenberg

Generell habe er zu den Menschen, mit denen er durch seine Reality-TV-Anfänge in Kontakt gekommen war, nur noch wenige Verbindungen. Lediglich zu "1-2 wirklich realen" würde er Kontakt halten. "In dieser Branche sind leider 90 Prozent fake", erklärte der Kölner seine Beweggründe. Er sei noch nie so befreit gewesen wie in dieser Zeit, in der er keinen Kontakt mehr zu seinen alten Kollegen gehabt habe.

"Der Umgang zwischendurch war unterirdisch. Und es ist ein schleichender Prozess, in dem viele hängen bleiben", schloss er ab.

Die Erkenntnis sei ihm in den vergangenen Wochen gekommen, wie er auf die Frage nach einem glücklichen Leben beantwortete. "Ich glaube, ich habe zum ersten Mal in einem Leben grundsätzlich tiefliegende Dinge in mir selbst geklärt und sehe deswegen klar den Weg. Sehr befreiendes Gefühl", so Henrik.



Inzwischen sei er sogar bereit für eine neue Beziehung, um der neuen Frau an seiner Seite einen anderen Mann zu präsentieren, der nicht dem gleiche, "den meine Vergangenen aus mir gemacht haben".