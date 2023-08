Nach Zusammenbruch: Madonna redet Klartext zur Tournee

Superstar Madonna hat in ihrer aktuellen Insta-Story angekündigt, dass bald die neuen Tour-Termine für ihre verschobenen Auftritte bekanntgegeben werden sollen.

Von Simone Bischof

New York (USA) - Am heutigen Samstag hätte Madonna ein Heimspiel erlebt! Ein Blick in den Tourplan verrät, dass die 64-Jährige am Abend auf der Bühne der "Little Caesars Arena" in ihrer Heimatstadt Detroit aufgetreten wäre.

Es sieht so aus, dass sich Madonna (64) derzeit darauf vorbereitet, dass ihre Tournee doch stattfinden wird. © Screenshot Instagram/madonna (2) Ein gesundheitlicher Zusammenbruch Ende Juni, bei dem die 64-Jährige offenbar auch wiederbelebt werden musste, machte den Plänen für ihre "The Celebration Tour" vorerst einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich sollte der Startschuss dazu bereits am 15. Juli im kanadischen Vancouver fallen. Mit der Tournee will das Multitalent seine 40-jährige Karriere zelebrieren: Am 27. Juli 1983 erschien das erste Album "Madonna" der Künstlerin, die inzwischen einer der erfolgreichsten und schillerndsten Stars aller bisherigen Zeiten ist. Doch weil zunächst nicht klar war, wie es wirklich um die Gesundheit der siebenfachen Grammy-Preisträgerin steht, wurden Termine für ihre Auftritte Nordamerika verschoben. "Nachholtermine werden schnellstmöglich bekannt gegeben", teilte Madonna auf ihrer Webseite mit. Promis & Stars Bergarbeiter ist mit seinem Job unzufrieden und wird Pornostar In ihrer aktuellen Insta-Story teilte Madonna zudem mit, dass sie sich freue, mitteilen zu können, "dass der geänderte Tourplan in Kürze verfügbar sein wird." Viele Fans hatten bereits befürchtet, dass die Konzerte komplett abgesagt werden könnten. Sie zeigten aber auch Verständnis dafür, dass sich die Sängerin, die mit "Vogue" oder dem Bombast-Hit "Music" Musikgeschichte geschrieben hat, zuerst um ihre Gesundheit kümmern wolle.

Stand jetzt findet die Konzerte in Köln und Berlin statt