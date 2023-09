Ex-Bachelorette Nadine Klein kauft sich Altbauwohnung - einziehen will sie aber nicht

Berlin - Nadine Klein (37) könnte glücklicher nicht sein! In Metropolen wie Berlin kennen die Mietpreise nur eine Richtung: nach oben. Wer ein Eigenheim sucht, tritt häufig den Kampf gegen internationale Immobilienspekulanten an. Nun erfüllte sich die Ex-Bachelorette den Traum von den eigenen vier Wänden – einziehen will sie da aber nicht.

Toller Ausblick: Nadine Klein (37) schwärmt von ihrer Eigentumswohnung. © Screenshot/Instagram/nadine.kln (Bildmontage)

Am gestrigen Donnerstag war der Kauf der Zweizimmerwohnung im schicken Berlin-Prenzlauer Berg nach einem Besuch beim Notar besiegelt und eingetütet, wie die einstige Rosen-Lady auf Instagram ihren Fans verkündete.

"Habe mein erstes Apartment als Investition gekauft", verriet die gebürtige Münchnerin dort.

Es sei alles so schnell gegangenen, dass sie es noch nicht glauben könne, gab die frühere Kuppelshow-Kandidatin zu Protokoll.

"Die Wohnung ist als Kapitalanlage gedacht. Ich ziehe also nicht selber ein, sondern werde sie vermieten", klärte sie ihre Community über die Pläne für das Altbauschmuckstück "in richtig guter und schöner Lage auf". Sie selber habe einmal in dem Haus gelebt, in dem jetzt die Wohnung frei wurde.

Doch bevor ein Mieter einzieht, soll die Wohnung noch saniert und modernisiert werden, plauderte die einstige "Der Bachelor"-Kandidatin aus, die in der Show um die Liebe von Daniel Völz (38) buhlte.

Konkret heißt das: Es solle eine neue Küche rein, der Bode werde abgeschliffen, denn "da kann man noch einiges rausholen", schwärmte Klein.