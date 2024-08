Naomi Campbell: Heiße Küsse mit deutschem DJ!

Mykonos (Griechenland) - Sie gilt als eine der begehrtesten Frauen der Welt: Nun scheint Naomi Campbell (54) sich ausgerechnet in einen Deutschen verguckt zu haben, wurde mit ihm knutschend auf der Urlaubsinsel Mykonos gesichtet! Ihr Objekt der Begierde ist dabei alles andere als ein Unbekannter.

Hat Naomi Campbell (54) sich in einen Deutschen verliebt? © Aliah Anderson / Getty Images via AFP

Sie ist seine wohl größte Hit-Single!

Wie die britische Sun berichtete, wurde Campbell in Griechenland bei heißen Turtelein mit dem deutschen DJ und Produzenten Rampa (42) gesichtet. Schnappschüsse der Zeitung und Aufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen das Supermodel und den Musiker eng umschlungen auf der Bühne oder am Strand.

Gregor Sütterlin, wie Rampa mit bürgerlichem Namen heißt, ist zwar nicht auf dem Superstar-Level von Campbell, in seiner Branche aber ebenfalls extrem erfolgreich. Der Berliner arbeitete schon mit Musik-Größen wie Drake (37), Burna Boy (33) und Diplo (45) zusammen, spielte beim Coachella-Festival in den USA und stand beim Tomorrowland auf der Hauptbühne!

Doch der Flirt mit Campbell katapultiert den 42-Jährigen nun auch über die Szene-Grenzen hinaus ins Rampenlicht. Das Supermodel soll so vernarrt in den Deutschen sein, dass sie ihm auch schon zu seinen Shows in Istanbul und auf Ibiza folgte. Auch auf Instagram verheimlicht sie ihre Zuneigung nicht, kommentiert immer wieder Flammen- und Herz-Emojis unter den Posts von Rampa.

Laut einem Insider könnte das Ganze mehr sein als nur ein kurzer Sommer-Flirt!