Alles aus mit Nathalie Volk? Multi-Millionär Frank Otto mit junger Blondine in Flieger gesichtet

Hamburg - Nanu, wer ist denn das? Auch wenn sie mehr als 10.000 Kilometer trennen, sind Multi-Millionär Frank Otto (67) und Ex-" Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Nathalie Volk (27) ein Paar. Doch nun wurde der 67-Jährige mit einer jungen Blondine gesichtet.

Multi-Millionär Frank Otto (67) wurde gemeinsam mit einer jungen, blonden Frau gesichtet. © Jonas Walzberg/dpa

Wie Bild berichtet, wurde Otto in einem Ryanair-Flug vom spanischen Malaga aus nach Hamburg entdeckt. Neben ihm saß eine deutlich jüngere Frau mit rotem Lippenstift und Sonnenbrille auf dem Kopf. Das Duo war für jeden gut sichtbar, da es in der ersten Reihe Platz genommen hatte und so jeder an ihnen vorbei musste.

Laut Augenzeugen soll die Begleitung Otto immer wieder mit der Hand durch sein Nackenhaar gefahren sein, zudem wirkten sie sehr vertraut, lachten viel und flirteten.

Aber wer ist die unbekannte Frau an der Seite des Multi-Millionärs? Sie soll Marleen heißen, 30 Jahre alt und im Hamburger Nachtleben unterwegs sein, so Bild. Oftmals ist sie genau dort anzutreffen, wo junge gut aussehende Damen auf reiche, ältere Männer treffen.

Otto und die junge Dame sollen demnach schön öfter gemeinsam unterwegs gewesen sein. So auch im Nachtclub "Slide", wo sie sich sichtlich näher gekommen seien sollen, aber auch beim Edel-Italiener in der Hamburger Innenstadt.