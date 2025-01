Flirt mit Frank Otto: Miss Germany Celina Weil verrät Details!

Nathalie Volk (28) wurde schon lange nicht mehr an der Seite von Frank Otto (67) gesehen. © Imagespace/ZUMA Wire/dpa

Schon länger brodelt die Gerüchteküche darüber, dass die Beziehung zwischen dem Ex-GNTM-Model und dem Versandhaus-Erben nur noch eine rein freundschaftliche sei. Ein eindeutiges Statement gab es von den beiden bislang nicht dazu. Doch jetzt meldete sich eine dritte Person zu Wort.



Und zwar die amtierende Miss Germany Celina Weil (23). Mit ihr wurde Frank Otto zuletzt Hand in Hand bei einem Event in Hamburg gesichtet. Fans fragten sich: Ist sie die neue Frau an seiner Seite?

In einem RTL-Interview offenbarte die 23-Jährige allerdings, dass sie erst nach dem gemeinsamen Abend herausgefunden habe, dass Frank Otto zu dem Zeitpunkt eigentlich vergeben war. "Und das ist natürlich nicht mein Interesse, da irgendwie reinzupfuschen", stellte sie klar. Dennoch bestätigte sie, dass der 67-Jährige während des Events ihre Hand genommen habe.

Ein Wiedersehen mit dem Millionär sei aber ohnehin nicht geplant gewesen. Doch sie ist sich auch sicher: "Ich habe nichts getan, was nicht richtig war."