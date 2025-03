Frank Otto erneut mit junger Frau gesichtet: Was sagt Nathalie Volk dazu?

Laut BILD soll die mysteriöse Frau stattdessen auf den Namen Marleen hören, 30 Jahre alt sein und sich schon seit Längerem in der Hamburger High-Society vergnügen. So sollen sie und Frank Otto schon öfter im Nachtclub "Slide" gesichtet worden sein.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin und der Medienunternehmer sind offiziell immer noch glücklich zusammen. (Archivfoto) © Screenshot/Instagram/mirandadigrande

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin lebt allerdings am anderen Ende der Welt, studiert in Australien Medizin - wenig verwunderlich, wenn die Beziehung der beiden durch die Distanz in die Brüche gehen würde.

Volk hatte jüngst gegenüber BILD erklärt: "Nach der Veröffentlichung meines Buches habe ich versucht, mich auf mein Studium zu konzentrieren, aber das wird erschwert, wenn alle paar Wochen neue Nachrichten über die Frauen an Franks Seite erscheinen, die versuchen, sich durch meine Bekanntheit ins Rampenlicht zu drängen."

Was die 28-Jährige nun also zu den neuerlichen Fotos sagt? Eine Sprecherin des Multimillionärs gab an, dass Otto und Marleen nur befreundet seien und er weiterhin glücklich mit Nathalie sei ...