Neuer Job für "Love Island"-Chethrin? Das hat der Reality-Star jetzt vor

Chethrin (31) findet die Auswahl an Babykleidung für Jungs zu wenig und nicht so schön wie für Mädchen. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

Auf Instagram lässt sie ihren Ärger raus. "Ich finde es unfair, dass es für Mädchen immer viel mehr Auswahl gibt und teilweise auch viel schöner."



Deswegen hat die Influencerin sich etwas überlegt und schmiedet Pläne.

"Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde in die Baby-Bekleidungsindustrie einsteigen und ein Imperium eröffnen, damit Jungs auch endlich die Auswahl haben", erzählt sie ihren Followern und lacht.

Die Mamas in ihrer Community haben die gleichen Probleme und machen der "Love Island"-Beauty keine Hoffnung auf Besserung. "Ihr habt mir auch schon wieder richtig schön Angst gemacht, denn um so älter die werden, um so schlimmer wird es. Ich habe überall nur Sachen mit Dinos und Autos drauf gesehen. Und ich dachte mir nein", so die 31-Jährige.

"Ist ja ok, wenn mein Sohn das mögen wird, dann kann ich ja nichts tun. Er hat ja auch ein Willen und ein Geschmack aber das ist so aufgezwungen. Ich glaube, wir müssen eine Mission starten Leute", sagt sie abschließend in ihrer Instagram Story.