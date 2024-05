Nur wenige Tage nach der riskanten Speiseröhren-OP: Heinz Hoenig spricht wieder!

Ende April wurde Heinz Hoenig wegen starker Herzbeschwerden mit einem Helikopter in eine Berliner Klinik eingeliefert. © Henning Kaiser/dpa

Seit Anfang Mai liegt Hoenig im Krankenhaus und musste sich am vergangenen Montag einer schweren Operation an der Speiseröhre unterziehen.

Mittlerweile ist der "Das Boot"-Schauspieler aus der Narkose erwacht und kann laut "BILD"-Information wieder sprechen. Er soll sogar schon selbstständig telefonieren können.

"Heinz ruft mich von seinem Handy spätabends immer noch mal an, um mir und unseren Kindern eine gute Nacht zu wünschen. Ich sage ihm dann, dass es uns gut geht. Das beruhigt ihn sehr. Obwohl Heinz so krank ist, denkt er immer noch zuerst an uns", berichtet Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) über ihren geliebten Heinzi.

"Heinz spürt die Liebe seiner Familie, das gibt ihm Kraft. Er ist ein Kämpfer und wir werden niemals aufgeben. Kein Mensch, der seine Kinder liebt, würde aufgeben. Heinz ist der Stier und ich bin seine Löwin. Wir werden weiter stark für unsere Familie sein", erklärt Hoenigs Ehefrau gegenüber "BILD".

Die Dreifachmutter stand Hoenig seit der dramatischen Einlieferung ins Krankenhaus Tag und Nacht zur Seite.