Ob schräg, schaurig oder sexy: Diese Hollywood-Stars sind schon im Halloween-Fieber!

Los Angeles (USA) - Wer noch keine Idee für einen guten Halloween-Look hat, kann sich vielleicht bei diesen Promis etwas abschauen: Bereits seit Anfang des Monats bereiten sich die Stars in Hollywood auf das Gruselfest am 30. Oktober vor, ebenso wie auf diverse Veranstaltungen und Partys einige Tage davor - und die ersten Outfits können sich sehen lassen!

Unternehmerin und DJane Paris Hilton (42) begeisterte ihre Fans noch vor dem eigentlichen Halloween-Termin mit gleich zwei sexy Looks, angelehnt an berühmte Sängerinnen.

Ob schaurig, mit viel Kunstblut, bunt und ausgefallen, in Anlehnung an bekannte TV - und Filmfiguren oder gar in berühmten Kostüm-Nachbildungen von Musikern und Schauspielern - zu Halloween geht jedes Kostüm durch!

Hailey teilte außerdem eine weitere Fotoreihe auf ihrem Instagram-Account, in der sie Szenen aus "Scary Movie" nachstellte, in denen sie viel Haut zeigt und den derzeitigen Schwangerschaftsgerüchten entgegenwirkt.

Ein Paparazzi-Schnappschuss der Biebers in diesem Jahr war allerdings so ikonisch, dass viele Fans daraus bereits ein Kostüm machten: Sie verkleideten sich als hübsch zurecht gemachte Hailey in kurzem Kleid, gefolgt von ihrem Mann Justin in grauem Hoodie und rosa Basecap - ein Unterschied wie Tag und Nacht.