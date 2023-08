Oha! Thorsten Legat beim Fremd-Knutschen in Österreich erwischt

Thorsten Legat (54) genießt seine Freizeit aktuell in Österreich. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/thorsten_legat_official

Derzeit verbringt der Vater des "Temptation Island"-Kandidaten Nico (25) seine Freizeit in Österreich. Genauer gesagt in Kärnten. "Wer ist denn nun die Hexe? Überraschende Wende in Sachen Beziehung", schrieb Thorsten unter einem Instagram-Beitrag auf seinem Kanal.

Dort zu sehen ist, wie der Ex-"Kasalla"-Fußballer eine Frau zunächst begierig anguckt, ehe er ihr an die Brüste fasst. Anschließend gibt es noch einen dicken Schmatzer auf den Mund.

Aber keine Panik: Bei der Dame handelt es sich nicht um eine echte Frau, sondern um eine Holzfigur. "Viele liebe Grüße aus Kärnten und zugleich viel Sonne und Liebe", richtete der 54-Jährige seinen Followern noch aus.

Dass die Fußball-Ikone seiner Alexandra fremdgeht, dürfte in naher Zukunft wohl nicht passieren, verfasste er vor einigen Wochen noch einen zuckersüßen Post.