Olaf Schubert im TAG24-Interview: Steckt er mitten in der Midlife-Crisis?

Olaf Schubert (55) stellte sich dem Film-Publikum in den Hamburger Zeise Kinos als "Olaf Jagger" vor. © TAG24/Franziska Rentzsch

Am Mittwochabend stellte Olaf Schubert seine Mockumentary "Olaf Jagger" in den Zeise Kinos in Hamburg vor.

TAG24: Was können die Zuschauer heute erwarten?

Olaf Schubert: "Ich bin da auf Tonbänder unvermuteten Inhalts meiner Mutter gestoßen, in denen sie sich einfach mit den Rolling Stones unterhält. Und da wird man plötzlich mit seiner Geschichte konfrontiert und fragt sich natürlich: Wieso und warum hat sie mir nie davon erzählt? Vereinfacht gesagt bin ich da am Suchen. Wie es dazu kam, dass meine Mutter 1965 beim ersten Konzert der Stones in Deutschland dabei sein durfte."

TAG24: War Ihnen da sofort klar, dass die Suche auch gutes Filmmaterial sein könnte?

Olaf Schubert: "Das war erst mal irritierend und dann meinten welche, das ist doch eine Story, da kann man doch mal nachforschen. Aber das Gute an dem Film ist, dass ich nichts machen musste und auch nichts machen durfte und auch nichts machen wollte, außer Präsenz zu zeigen."

TAG24: Es ist ja eine sehr persönliche Reise. Wieso ist es wichtig, dass auch die Öffentlichkeit davon erfährt?

Olaf Schubert: "Ich habe jetzt nicht den Anspruch, die Rock-Geschichte neu zu schreiben. Aber in der Rock-Geschichte wird eine Kommastelle neu gesetzt und das ist im großen Buch des Weltenwandels doch eine Erwähnung wert, oder?"

TAG24: Wie geht es denn nun weiter mit "Olaf Jagger"?

Olaf Schubert: "Mal sehen, was noch kommt, ob die Verwandtschaft juristisch besiegelt wird - neue Verwandtschaft heißt natürlich auch mehr Arbeit. Ich hoffe, dass sich Mick jetzt nicht zu aufdringlich verhält und sich immer einlädt. Man muss die Leute auch auf Distanz halten, das ist gar nicht so leicht."