Amira stellt klar: Ist Oliver Pocher auf ihrer Geburtstagsparty unerwünscht?

Köln - In wenigen Tagen, genauer gesagt am 28. September, feiert Amira Pocher ihren 31. Geburtstag. Auch Noch-Ehemann Olli (45) darf dabei sein, aber nur unter einer Bedingung, wie die 30-Jährige jetzt klarstellte!

In der neusten Podcast-Folge von "Die Pochers!" kommt das Promi-Paar erneut auf sein persönliches Verhältnis zu sprechen. Dass den beiden ihre Trennung nicht leicht fällt, wurde spätestens bei der Live-Aufzeichnung ihres Talks in Köln deutlich.

Bei der Live-Aufzeichnung ihres Podcasts in Köln sorgen Olli und Amira wie gewohnt für beste Unterhaltung. © -/Podimo/dpa

Die frühere Make-up-Artistin versucht den aufkommenden Unmut zu besänftigen und erklärt: "Nein, ich habe dich ja eingeladen."

Kurz nach ihrer Entscheidung zugunsten des Entertainers seien ihr jedoch Zweifel gekommen, wie sie ehrlich zugibt. "Danach habe ich mir gedacht: 'Dann wird er wieder alles an sich reißen'."

Aus diesem Grund ist Ollis Erscheinen an Amiras Ehrentag auch an eine eindeutige Bedingung geknüpft. "Also mach' da keine Show!", fordert die attraktive Mutter in aller Deutlichkeit von dem Vater ihrer beiden kleinen Söhne.

Der Kölner Comedian versteht die Welt nicht mehr. "Was soll ich denn da an mich reißen?", fragt er bei seiner Noch-Ehefrau nach. Das unterschwellige Schmunzeln in seiner Stimme ist dabei allerdings kaum zu überhören. Auch Amira lacht.

"Was denkst du denn? Nur weil ich eine kleine Magic Mike-Nummer vorbereitet habe?", scherzt der fünffache Familienvater weiter. Doch Amira bleibt eisern: "Das wird ein lustiges Fest. Zwei Stunden oder so kannst du vorbeikommen." Na immerhin!