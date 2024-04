Nach ProSieben-Rauswurf: Oliver Pocher rechnet mit "Leberwurst" Elton ab!

Köln - Die Ausbootung von Elton (53) als "Schlag den Star"-Moderator schlägt weiter hohe Wellen: Auch Oliver Pocher (46) hat in der Debatte eine klare Meinung, die dem Moderator wohl eher weniger schmecken wird!

Oliver Pocher (46) und seine Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) haben eine brandneue Podcast-Folge aufgenommen. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher, Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

Am Mittwoch hatte ProSieben bekannt gegeben, dass der ehemalige "TV total"-Praktikant im Rahmen des "Schlag den Raab"-Ablegers ab sofort durch Matthias Opdenhövel (53) ersetzt wird.

Elton zeigte sich entsetzt. In einem Instagram-Beitrag machte er seinem Ärger Luft und erklärte, erst am selben Tag von seinem Aus erfahren zu haben, nachdem sein Management den Senderchef von ProSieben telefonisch zur Rede gestellt hat.

In der neuen Ausgabe von "Die Pochers! Frisch recycelt" hegt Olli Zweifel an dieser Darstellung. "Es gab da wohl schon vor einigen Wochen 'ne deutliche Ansage, dass Elton da nicht mehr weiter moderieren wird", will der Comedian wissen.

Auch seine Ex-Frau und Podcast-Sidekick Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) kann Eltons offen kommunizierten Missmut nicht nachvollziehen. Sie sagt: "Worüber regt er sich auf? Er ist ein alter Hase, er weiß, wie das Showbusiness funktioniert!"

Olli teilt die Meinung der Mutter seiner drei ältesten Kinder und fügt ergänzend hinzu: "Auf allen Hochzeiten tanzt er, und jetzt ist er sauer, weil mal ein Sender sagt: 'Ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel auf allen andern Sendern'."