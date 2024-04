Nächster Eklat um Oliver Pocher: "Geschmackloser" Aprilscherz wird erneut zum Thema

Oliver Pocher (46) und Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) waren insgesamt vier Jahre miteinander verheiratet. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher, Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

"Osterei erfolgreich versteckt!", schrieb der Comedian am Montag (1. April) zu zwei eindeutig zweideutigen Fotos, die ihn dabei zeigen, wie er in freudiger Erwartung auf erneuten Nachwuchs am Bauch seiner ersten Ehefrau horcht.

Ein viertes Kind mit Sandy? Eher nicht! Weil das Thema Schwangerschaft aber ein hochsensibles ist, hagelte es prompt Kritik. Für viele bleibt der Kinderwunsch eventuell ein Leben lang unerfüllt. Einige User empfanden den Gag deshalb als "ziemlich geschmacklos".

In der neuen Ausgabe von "Die Pochers! Frisch recycelt" greifen die beiden Protagonisten das Thema noch einmal auf. "Schon interessant, wie sich Leute über Sachen aufregen, die sie gar nicht aufregen müssen", wundert sich Olli und ergänzt: "Vielleicht bist du ja schwanger?"

Die Ex-Freundin von Tennislegende Boris Becker (56) nimmt den Spielball nur allzu gerne auf und antwortet: "Ja, wer weiß, ich muss mich ja nicht rechtfertigen." Von Empathie also weiterhin keine Spur, doch dann setzt Pocher dem Ganzen noch die Krone auf.