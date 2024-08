Wenige Tage nach Scheidung: Oliver Pocher offenbart Hammer um Amira

Am Montag erschienen die Eltern zweier gemeinsamer Söhne vor dem Familiengericht in Köln , um rund ein Jahr nach der offiziellen Trennung einen Schlussstrich unter ihren ehelichen Scherbenhaufen zu ziehen.

Amira Pocher (31) wird nach der Scheidung von dem Comedian wieder zu ihrem Mädchennamen "Aly" zurückkehren.

Sein Erfolg im Namensstreit sorgt für Zufriedenheit bei dem früheren VIVA-Moderator. Er sagt: "Ich habe das ja auch hinlänglich erklärt, warum ich meine, dass man diesen Namen dann nicht mehr haben sollte und das auch keine Selbstverständlichkeit ist."

Kürzlich hatte Olli behauptet, dass sein Name für viele Frauen ja nur deswegen interessant sei, "weil er natürlich auch eine Marke ist". Das Argument mit den Kindern wollte er hingegen nicht gelten lassen.

All das war vor dem Familiengericht im Endeffekt wohl auch nicht mehr ganz so wichtig. Wie der Komiker weiter ausführt, habe Amira im Beisein der Anwälte plötzlich "ganz süffisant" betont: "Ja, ich will den Namen gar nicht haben."

Der 46-jährige Fünffach-Papa habe ohnehin nie verstanden, warum sich die neue Freundin von "taff"-Moderator Christian Düren (34) zunächst so gegen die Rückkehr zu ihrem Mädchennamen gesträubt habe.

"Auf was verzichtest du denn? Weil der einzige, der hier zahlt, bin ich. Ich kriege vor Gericht nie was geschenkt. [...] Ich bin immer derjenige, der immer für irgendjemanden was bezahlen muss", so Pocher.