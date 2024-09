Oliver Pocher auf Oktoberfest in Flirtlaune: Wer ist die Blondine an seiner Seite?

München/Köln - Nach der Scheidung von Amira Aly (31) lässt es Oliver Pocher derzeit als Single auf dem Oktoberfest krachen. Lange alleine blieb der 46-Jährige aber nicht. So zeigte er sich etwa an der Seite einer attraktiven Blondine!

Oliver Pocher (46) ging auf dem Oktoberfest unter anderem mit Dirndl-Designerin Kinga Mathe (43) auf Tuchfühlung. © Bildmontage: Tobias Hase/dpa, Instagram/kinga_mathe_official (Screenshot)

Dass er in diesem Jahr in Flirt-Stimmung ist, stellte der frisch geschiedene Comedian bereits zum Auftakt des Volksfestes klar, als er in einem Interview klarstellte: "Es ist für mich eine reine Singlebörse: Gucken, was geht und nehmen, was kommt!"

In der Folge verbrachte der Fünffach-Papa einige vergnügte Stunden an der Seite von Evelyn Burdecki im Käferzelt. Beide passten gewissermaßen auf den jeweils anderen auf, vor allem, nachdem die 36-Jährige Opfer einer Penis-Attacke geworden war.

Die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin war jedoch nicht die einzige attraktive Blondine, mit der sich Oli auf der Wiesn den Fotografen präsentierte. Auch mit Kinga Mathe (43) ging der Kölner auf Tuchfühlung.

Auf Schnappschüssen zieht Pocher die Stuttgarter Dirndl-Designerin, die unter anderem bereits Kollektionen für Hugo Boss entworfen hat, immer wieder nah an sich heran und hat auch keine Hemmungen, die Tracht der 43-Jährigen genau unter die Lupe zu nehmen.