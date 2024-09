Oliver Pocher feuert gegen neue Liebe von Ex-Frau Sandy, die lässt ihn eiskalt auflaufen

Oliver Pocher (46) lästerte im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" über das neue Liebesglück seiner Talk-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (41). © Bildmontage: Instagram/oliverpocher, Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

Vor knapp zwei Wochen zeigte sich die 41-jährige Fünffach-Mama erstmals mit ihrem Neuen in der Öffentlichkeit. Gemeinsam besuchte das Paar das Charity-Event "Tribute to Bambi" in Berlin und präsentierte sich dabei frisch verliebt.

Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" hat Oli ein paar deutliche Worte für den Schmuseauftritt übrig. "Ich finde es auch nicht toll, dass du jetzt irgendwie auf den roten Teppich mit deinem aktuellen Freund gehst. Das finde ich genauso unnötig."

Unmittelbar vor der überraschenden Verbal-Attacke hatte Sandy den Vater ihrer ersten drei Kinder noch dafür gerügt, seine zweite Ex-Frau Amira Aly (31) im Netz erst kürzlich aufs Übelste beleidigt zu haben.

Zur Erinnerung: Der Comedian hatte einen Instagram-Beitrag der Österreicherin parodiert und dazu den geschmacklosen Kommentar verfasst: "Und äh, ja, ich hab hier gerade die Hose ein bisschen auf, weil ich gerade gebumst habe und so fett geworden bin."