"Gebumst und fett geworden": Oliver Pocher mit geschmacklosem Angriff auf Ex Amira

Köln - Die Schlammschlacht zwischen Oliver Pocher (46) und Amira Aly (31) geht in die nächste Runde und erlebt wohl seinen nächsten Tiefpunkt. Denn der Kölner Comedian hat seine Ex geschmacklos nachgeäfft.

Oliver Pocher (46) hat in einer Instagram-Story böse gegen seine Noch-Ehefrau Amira Aly (31) nachgetreten. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher (Screenshot)

"Hallo und guten Tag nach da draußen. Ihr seht, ich bin angeschnallt, deswegen sitze ich im Auto. Ich wollte euch mal kurz 'Hallo' sagen und mich bedanken für die Tausenden von lieben Nachrichten, die ich jede Stunde bekomme, weil ich einfach nur auf Social Media bin", macht er die Österreicherin in seiner Instagram-Story nach.

Dann aber geht der "Schwarz und Weiß"-Interpret böse unter die Gürtellinie und greift die Mutter seiner Kinder Nummer vier und fünf an. "Und äh, ja, ich hab hier gerade die Hose ein bisschen auf, weil ich gerade gebumst habe und so fett geworden bin", so der geschmacklose Kommentar in Richtung von Amira.

Weiter führt der gebürtige Hannoveraner aus: "Und ich hole jetzt die Kinder ab. Die habe ich schon die ganze Woche. Ich habe nämlich immer die Kinder. Und nachts fahre ich dann auch immer viel nach Hause. Ach, ich habe immer so viel zu erzählen. Aber genug von mir."

Der Grund für die üblen Beleidigungen: Wenige Stunden vorher hatte sich die 31-Jährige via Instagram bei ihren rund 1 Million Followern gemeldet.