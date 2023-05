Oliver und Amira Pocher bei Vortrag von umstrittenem Psychologen: "Date-Night mit Niveau"

Köln - Oliver Pocher (44) und Ehefrau Amira (30) erlebten am letzten Wochenende einen besonderen Abend, denn das Paar besuchte einen Vortrag des umstrittenen Psychologen Dr. Jordan B. Peterson (60). Bei Instagram gab es Einblicke in das Erlebnis.

So wurde Peterson in der Vergangenheit nicht nur vorgeworfen, Trans- und Frauenfeindlich zu sein, sondern auch Bezüge zur "rechten Ecke" zu haben. Bei seinen Anhängern ist der klinische Psychologe dennoch ein Star. Sein Buch "12 Rules for Life [Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt]", das 2018 erschien, wurde zum internationalen Bestseller.

Und auch bei den Pochers daheim steht vermutlich ein Exemplar des Werks, nachdem das Paar sich jüngst offenkundig als Fan Petersons geoutet hat.