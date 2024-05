"Immer zusammen": Oliver Pocher und Ex Sandy überraschen mit diesen Plänen!

Köln - Es klingt so ein wenig wie das perfekte Familienleben: In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers - frisch recycelt" haben Comedian Oliver Pocher (46) und Ex Sandy Meyer-Wölden (41) verraten, dass sie sich gerade öfter sehen als sonst. Und: Bald wollen beide sogar für drei Monate wieder zusammen wohnen!