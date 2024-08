Privatparty in der Schweiz: DJane packt über ihr Wochenende mit Oliver Pocher aus

Oliver Pocher (46) wurde am 29. Juli vor dem Kölner Familiengericht von Ex-Frau Amira (31) geschieden. © Dieter Menne/dpa

Während Ex-Frau Amira (31) aktuell von einem Personaltrainer und Neu-Partner Christian Düren (34) für das "Schlag den Star"-Duell gegen Vanessa Mai (32) fit gemacht wird, lenkt sich der Kölner nach der Scheidung mit Partys ab - und Frauen.

Schon während seiner Stippvisite bei den Olympischen Spielen war Oli in Begleitung einer unbekannten Blondine in Paris unterwegs. Am Wochenende besuchte er dann das Sziget-Festival in Ungarn sowie die Street Parade in Zürich.

Genau dort hatte der fünffache Familienvater offenbar eine gute Zeit mit DJane Tanja La Croix. Im Interview mit "blick.ch" plauderte die 42-Jährige jetzt aus dem Nähkästchen und erklärte, dass Oli ganz anders ticken soll als er sich öffentlich gibt.

"Man merkt bei ihm, dass er auch privat ab und zu auflegt, er hat sicher Talent, doch vor allem hat er pure Lebensfreude versprüht und hat so perfekt zur fröhlichen Party gepasst", schwärmte Tanja La Croix über das Treffen mit Pocher.

Während ihres Konzerts sei der Komiker plötzlich neben ihr auf der Bühne aufgetaucht. "Angekündigt war er nicht", stellte die Blondine klar. Dies sei auf einer solchen Privatparty allerdings auch nicht üblich. Trotzdem durfte er Hand an ihr Mischpult anlegen und den Besuchern ordentlich einheizen.