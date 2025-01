TV-Sender setzt Oliver Pocher vor die Tür: Sie wird den Comedian ab sofort ersetzen!

Panagiota Petridou (45) übernimmt in den neuen Folgen des Formats den Job des Kölner Comedians. © Henning Kaiser/dpa

Unter der Leitung von Pocher erlitt "Dinge gibt's …" im vergangenen Jahr ordentlich Schiffbruch. Die Premiere erreichte lediglich 330.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 1,7 Prozent entsprach. Auch danach wurde es nicht wirklich besser.

Die zweite Ausgabe hatte dann immerhin 400.000 Zuschauer erreicht – und somit einen Marktanteil von vier Prozent erzielt. Offenbar hatte man sich in der RTLZWEI-Zentrale in München aber wesentlich mehr Publikumszuspruch erhofft.

In "Dinge gibt's ...!" treten drei Teams, bestehend aus je zwei Prominenten, gegeneinander an. Ihre Aufgabe ist es, den jeweiligen Wert verschiedener Gegenstände zu schätzen. Das Team, welches am häufigsten richtig liegt, gewinnt am Ende die Show.

Wie der Privatsender weiter mitteilte, steht ein genauer Ausstrahlungstermin für die neuen Folgen bislang noch nicht fest.