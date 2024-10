"One Direction"-Star Liam Payne ist tot: Hotelgast hörte zuvor "brutalen Schrei"

Buenos Aires (Argentinien) - Der Schock sitzt immer noch tief: Am Mittwoch starb Liam Payne (†31) , als er vom dritten Stock eines Hotels rund 14 Meter in die Tiefe stürzte. Nun gab die Staatsanwaltschaft neue Details zu seinem Tod bekannt.

Was die beiden fremden Frauen bei Payne im Hotelzimmer wollten, bleibt unklar.

Zwar hätten die beiden Damen das Hotel noch vor dem Tod des "One Direction"-Stars verlassen, seien aber für die Polizei wichtige Schlüsselzeugen. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass das weibliche Duo etwas mit Paynes Tod zu tun haben könnte. Die Polizei hofft jedoch, dass die Frauen dabei helfen können, die letzten Momente des 31-Jährigen zu rekonstruieren.

Wie die Daily Mail berichtet, haben argentinische Ermittler inzwischen mit drei Hotelgästen und zwei Frauen, die sich kurz vor Paynes Tod mit ihm in seinem Zimmer des Hotels "Casa Sur Palmero" aufgehalten haben, gesprochen.

Fans trauern um ihr geliebtes Idol. © Victor R. Caivano/AP

Bevor der Sänger starb, soll er allein in seinem Hotelzimmer gewesen sein. Bilder zeigen, dass bei der Durchsuchung seines Zimmers jede Menge Betäubungsmittel, Drogenutensilien, Alkohol sowie zerstörte Gegenstände und Möbel gefunden wurden.

Möglicherweise habe Payne vor seinem Tod in seinem Zimmer randaliert. Das bestätigt auch die Aussage eines Zeugen, der "laute Geräusche" und einen "heftigen, brutalen Schrei" gehört haben soll. "Es gab viel Lärm, als ob jemand schwere Lasten heben würde. Ich dachte, sie würden in seinem Zimmer arbeiten", so Augenzeuge Doug Jones.

Gegen 17 Uhr wurde dann die Polizei alarmiert, nachdem von einem "aggressiven Mann, der unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen könnte" die Rede war. Erst vor Ort erkannten die Einsatzkräfte, dass es sich um den prominenten "One Direction"-Sänger handelte.

Erste Obduktionsergebnisse ergaben, dass Payne bei dem Sturz einen Schädelbasisbruch erlitten hatte. Zudem soll sich der Frauenschwarm bei seinem Sturz in einem Zustand "halber oder völliger Bewusstlosigkeit" befunden haben.