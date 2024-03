Männer in Kleidern, tiefe Ausschnitte, extrovertierte Deutsche: Die besten Looks der Oscar-Verleihung

Kurz vor der 96. Oscar-Verleihung ließ sich zum Empfang im Dolby Theatre in Los Angeles alles blicken, was Rang und Namen in der Film-Branche hat.

Von Niklas Perband

Los Angeles - Kein roter Teppich sonst hat solch einen Glamour, solch eine Bedeutung, solch eine Star-Power: Kurz vor der 96. Oscar-Verleihung ließ sich zum Empfang im Dolby Theatre in Los Angeles alles blicken, was Rang und Namen in der Film-Branche hat. Das ein oder andere besonders ausgefallene Outfit durfte dabei natürlich auf keinen Fall fehlen!

Sandra Hüller (45) in schicker Schiaparelli-Robe bei den Oscars. © JC Olivera/Getty Images via AFP Ein besonders großes Blitzlichtgewitter wurde der schwangeren Vanessa Hudgens (35) zuteil, die am Sonntagabend als eine der ersten über den roten Teppich lief. Doch während sie im schlichten Dress aufkreuzte, waren andere deutlich extrovertierter unterwegs.

So auch unsere neue Schauspiel-Königin Sandra Hüller (45). Die sonst eher zurückhaltende Deutsche setzte mit ihrem Kleid ein Statement: Hollywood, hier bin ich! Die Leipzigerin erschien in einer langen schwarzen Robe mit extra-breitem Bustier aus dem Hause Schiaparelli bei den Academy-Awards. Auch ihre deutscher "The Zone of Interest"-Co-Star Christian Friedel (44) wollte sich an diesem Abend nicht verstecken: Der Dresdner stach aus dem Meer an schwarzen Smokings hervor - er hatte sich für einen lilafarbenen Anzug und ein lilafarbenes Hemd entschieden. Den mutigen Look rundete er mit einem auffälligen Ring im linken Ohr ab. Promis & Stars Katharina Dürr ganz offen über Schwangerschaft: "War geschockt!" Selbstverständlich waren die Deutschen aber nicht die einzigen, die mit der Extra-Portion Style über den roten Teppich liefen. TAG24 zeigt euch die tollsten Outfits des Abends.

Christian Friedel (44) überraschte im Lila-Outfit. © Marleen Moise / Getty Images via AFP

96. Oscar-Verleihung: Die ausgefallensten Looks auf dem roten Teppich

Schauspieler und Internet-Star Eugene Lee Yang (38) entschied sich für einen riesigen roten Rock und ein rotes Jackett. © DAVID SWANSON / AFP

Sowas kann nicht jeder tragen: Dwayne Johnson (51) im Silber-Grau-glänzenden Anzug. © Frederic J. BROWN / AFP

Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande (30) in einem Traum in Rosa gekleidet. © DAVID SWANSON / AFP

Sängerin Billie Eilish (22) schaffte es mit ihrem Look, gleichzeitig schlicht und dennoch sehr auffällig zu sein. © DAVID SWANSON / AFP

Emma Stone (35) entschied sich für ein Kleid in Mint. © Frederic J. BROWN / AFP

Model und Schauspielerin Molly Sims (50) präsentierte einen der tiefsten Ausschnitte des Abends. © DAVID SWANSON / AFP

"Killers of the Flower Moon"-Cast begeistert auf dem roten Oscar-Teppich