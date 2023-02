Paris Hilton enthüllt ungewöhnlichen Namen ihres Sohnes - natürlich ist es eine Stadt!

New York - Wie die Mama, so der Sohn: Vor rund einem Monat ist It-Girl Paris Hilton (42) zum ersten Mal Mutter geworden. Die Hotelerbin und ihr Mann Carter Reum (41) wurden Eltern eines kleinen Sohns . Doch genau wie seine berühmte Mama durfte natürlich auch ihr Nachwuchs keinen herkömmlichen Namen bekommen!

Paris Hilton (42) hatte sich lange ein Baby gewünscht - nun ist sie endlich Mutter geworden! © Fotomontage: Screenshot/Instagram/parishilton, dpa/Allison Dinner

Stattdessen heißt nun auch Hiltons Sohn wie eine Stadt. Doch während seine Mutter nach der Stadt der Liebe benannt wurde, fiel bei dem kleinen Kerl die Wahl auf die Hauptstadt des US-Bundesstaats Arizona: Phoenix!

Wie Hilton nun in ihrem Podcast This Is Paris verriet, stand für sie schon lange fest, dass sie ihr Kind auch nach einer Stadt benennen wollte. Doch der Name sollte auch "andere Bedeutungen" haben.

Der Name Phoenix sei ihr demnach bereits vor mehr als einem Jahrzehnt eingefallen. "Dieser Name ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich plane seit Jahren die Namen meiner Kinder", berichtete sie.

Hätte sie ein Mädchen bekommen, sei der Name London fest eingeplant gewesen. "Ich wusste schon als kleines Mädchen, dass ich eine Tochter namens London haben wollte, weil London eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt ist, ich finde, es ist so ein schöner Name."

Doch die Suche nach einem passenden Jungen-Namen fiel ihr etwas schwerer.