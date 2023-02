Paris Hilton feiert Geburtstag! So "intim" lief ihre wilde Überraschungs-Party ab

"Ich liebe es, dieses Jahr einen so intimen und ungezwungenen Geburtstag mit engen Freunden und der Familie zu feiern. Was für eine besondere Nacht, ich bin unglaublich glücklich und fühle mich gesegnet", so die Multimillionärin. Ganz so klein und bescheiden wirkte ihre Party aber gar nicht.

"Dank dir, mein Geliebter, dafür, dass du mich mit so einem wunderschönen Abend überrascht hast", schrieb Paris zu ihrem Instagram-Beitrag, in dem man die Schnappschüsse von der Fete bewundern kann.

Geburtstag hatte das einstige It-Girl bereits am vergangenen Freitag (17. Februar) gehabt. Am heutigen Montag folgten nun auf Instagram jede Menge Fotos von der Party, die zu Ehren der Kult-Blondine gefeiert wurde.

Einer der Höhepunkte der "intimen" Feier dürfte außerdem ein Auftritt der Sängerin Sia (47) gewesen sein, die beim Karaoke auf einer offenbar extra für die Party aufgestellten Bühne gemeinsam mit dem Geburtstagskind sowie dessen Ehemann Carter den alten Paris-Hilton-Hit "Stars Are Blind" zum Besten gab.

Wie in einigen Insta-Storys zu sehen ist, sang Rebel Wilson später auch noch "You Drive Me Crazy" von Britney Spears. Dann trällerten alle zusammen nochmal "I wanna dance with somebody" von Whitney Houston - es war also offensichtlich eine Menge los.

Auch in kleinerer Runde kann die nun 42-Jährige es ziemlich krachen lassen. Allzu wild will Paris es aber vermutlich selbst nicht treiben, immerhin ist sie seit wenigen Wochen stolze Mama eines kleinen Babys.