Brände in Los Angeles: Paris Hilton will Katze retten - was dann passiert, ist herzzerreißend

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Inmitten der schrecklichen Brände in Los Angeles musste Paris Hilton (43) mit ansehen, wie ihr geliebtes Haus in Flammen aufging. Somit weiß sie nur zu gut, wie es sich anfühlt, etwas zu verlieren, was einem alles bedeutet. Kein Wunder also, dass sie es sich aktuell zur Aufgabe macht, anderen Betroffenen bestmöglich unter die Arme zu greifen.